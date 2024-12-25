Алена Кравец вспомнила, что Седокова нанимала детектива из-за измен Тиммы

Актриса, певица и светская леди Алена Кравец призналась в шоу «Пусть говорят», что артистке Анне Седоковой приходилось нанимать детектива из-за измен бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы.

Кравец заявила, у Тиммы были «нимфетки». Она уверена, что баскетболист сам виноват в своем трагичном исходе. Актриса добавила, что спортсмен страдал от игромании. По ее словам, Седокова продала одну из своих квартир, чтобы помочь супругу.

«Он сам себя вогнал в эту яму. Многие мужчины хотят яркую красивую женщину, да еще и звезду. Но вы оценивайте свои силы. Дело не в кошельке. Янис не потянул Анну чисто психологически», — отметила актриса.

Кравец рассказала, что на днях созвонилась с Седоковой. По ее заявлению, певица находится в подавленном и стрессовом состоянии.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с Седоковой.

Издание «СтарХит» писало, что на телефоне Яниса Тиммы обнаружили послание к экс-супруге. Спортсмен поставил на заставке телефона: «Позвоните Анне» — и оставил контактные данные певицы.

Ранее директор Седоковой рассказала, почему певица не выходит на связь.