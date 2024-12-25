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Чепурченко рассказал об отношениях с Сашей Стоуном после конфликта в «Выжить в Дубае»

Актер Чепурченко назвал Сашу Стоуна хорошим и позитивным парнем
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Вячеслав Чепурченко признался в беседе с teleprogramma.org, что у него нет претензий к блогеру Саше Стоуну после конфликта в шоу «Выжить в Дубае».

Чепурченко назвал Стоуна хорошим, позитивным и адекватным парнем. По словам актера, он нормально и позитивно относится к блогеру.

«Мы были оба на работе и, конечно, не могли ходить и все время улыбаться друг другу. Все-таки мы приехали не шашлычки жарить у костра и под гитару песни петь», — поделился артист.

Чепурченко добавил, что не против сыграть со Стоуном в кино.

«Конечно, у меня есть свой список актеров и режиссеров, с которыми бы я не хотел в будущем пересекаться, но Саша Стоун в этот список не входит», — отметил актер.

Саша Стоун получил широкую известность после проекта «Звезды в Африке», где стал одним из скандальных участников. В 2024-м он снялся в экстремальном шоу «Выжить в Дубае», где тоже отличился скандальным поведением. На съемках проекта Стоун раскрыл свой роман с бывшей участницей Comedy Woman Надеждой Сысоевой. Однако вскоре после выхода шоу появились слухи об их расставании. В июле Сысоева подтвердила разрыв.

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