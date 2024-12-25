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Стоянов об Олейникове: «Буду делать все, чтобы его вспоминали»

Актер Стоянов заявил, что хочет сохранить память об Олейникове
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Актер и комик Юрий Стоянов признался в интервью Роману Костомарову, что посвятил целую главу коллеге по «Городку» Илье Олейникову в своей книге «Игра в «Городки».

Стоянов посвятил произведение рассказам из своей жизни и работе с Олейниковым над культовой передачей. Артист признался, что ему очень нравится, как получилась глава о коллеге.

«Я буду делать все, чтобы его вспоминали как живого человека. Когда есть я, чтобы подразумевалось, что рядом он. Я всегда буду об этом говорить. Глава, которая ему посвящена, я ее очень люблю», — поделился юморист.

По словам Стоянова, глава не подразумевалась как «мемориальное и трагическое воспоминание», а весело. К примеру, комик запомнил смех Олейникова и не может его забыть.

«Прости за тавтологию, но он очень смешно смеялся», — рассказал актер.

Стоянов получил наибольшую известность после выхода программы «Городок» в 1993 году. Он является автором, режиссером и исполнителем главной роли в передаче вместе с Ильей Олейниковым. В ноябре 2012 года Олейникова не стало. Артист признался, что не может представить «Городок» без коллеги.

Ранее Стоянов объяснил, почему не разрешил дочери стать актрисой.

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