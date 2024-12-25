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Зверев о кончине бывшего мужа Седоковой: «Зачем искать крайних»

Шоумен Сергей Зверев призвал перестать искать крайнего в трагедии Седоковой
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Виталий Невар/РИА Новости

Шоумен и стилист Сергей Зверев заявил в беседе с NEWS.ru, что не стоит искать виноватого в кончине бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы.

Зверев отметил, что люди не знают полной картины и взаимоотношений экс-супругов. Он напомнил, что Седокова называла «адом» последние годы брака с Тиммой.

«Зачем искать крайнего? Уже случилось, уже произошло. Зачем сейчас делать из нее крайнюю?» — отметил стилист.

Как добавил Зверев, каждый человек может оказаться на месте Седоковой. Он признался, что по себе знает, каково потерять работу.

«Ну это невозможно. Мне казалось, что у меня остановилась жизнь. Я всю свою жизнь вложил в свою профессию, и мне пришлось из нее уходить. И тоже у меня была ситуация. Поэтому я понимаю», — рассказал шоумен.

17 декабря не стало бывшего мужа Седоковой, баскетболиста Яниса Тиммы. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с Седоковой.

Ранее появились подробности госпитализации Анны Седоковой.

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