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В РОСКОНЦЕРТе назвали главные мероприятия «перекрестного» Года культуры РФ и КНР

В программу «перекрестного» года РФ и КНР вошли фестивали и форумы
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ФГБУК РОСКОНЦЕРТ

В программу «перекрестного» Года культуры России и Китая вошли гастроли столичных и региональных театров, выставки и форумы, ярмарки культуры и искусства. Всего было запланировано более 230 мероприятий по всем направлениям искусства. Об этом сообщили в пресс-службе РОСКОНЦЕРТа, который выступил организатором мероприятий.

В организации напомнили, что Годы культуры России и Китая торжественно открыли в присутствии лидеров двух стран в Национальном центре исполнительских искусств в Пекине 16 мая.

Президент России Владимир Путин назвал символичным, что к юбилею российско-китайских отношений приурочен и такой масштабный совместный проект, как Годы культуры России и Китая.

В июне в Благовещенске стартовал международный фестиваль «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства», которая стала одним из масштабных культурных событий на северо-востоке Китая и на Дальнем Востоке России.

Мероприятие было направлено на развитие двусторонних связей между РФ и КНР, знакомство с русской и китайской культурой, популяризацию достижений национальных творческих коллективов двух стран.

Фестиваль, который был приурочен к Году семьи и Годам культуры России и Китая, продлился все лето и завершился в августе.

В конце сентября в Москве прошел концерт в честь 75-летия установления российско-китайских дипломатических отношений.

Гостями вечера стали видные государственные и общественно-политические деятели, действующие и бывшие дипломаты, активисты ОРКД, сотрудники посольства Китая в России во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в РФ Чжан Ханьхуэем, студенты ведущих вузов и школьники, изучающие китайский язык.

В октябре в Пекине выступил Рязанский государственный академический
русский народный хор им. Е. Попова. Выступление прошло в рамках Фестиваля российской культуры в Китае.

В программу вошли любимые многими поколениями слушателей знаменитые песни «Калинка», «Степь да степь кругом», «Подмосковные вечера», «Валенки», «Синий платочек», «Катюша» и другие.

В ноябре в городе Чэнду (КНР) на ярмарке «Сделано в России» выступили прославленные национальные коллективы России – Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» им. Л.Г. Зыкиной и Государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка».

Также в ноябре ансамбль «Россия» в рамках Фестиваля российской культуры выступил в Российском культурном центре в Пекине. В свою очередь, выступления ансамбля «Лезгинка» прошли на открытии и закрытии фестиваля – в Пекине и Шанхае.

Напомним, в начале года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в 2024-2025 годах «перекрестных» Годов культуры России и Китая.

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