«Афиша» отпразднует перед Новым годом 25-летний юбилей

«Афиша» проведет праздничную вечеринку в честь своего дня рождения

«Афиша» отметит свой день рождения и проведет своеобразное афтепати года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что мероприятие в честь дня рождения бренда пройдет 27 декабря в ДК «Кристалл».

«Мероприятие важно для бренда – в 2024-м вернулся фестиваль Пикник «Афиши», а самой компании исполнилось 25 лет», — говорится в сообщении.

На праздничной вечеринке выступят электронный поп iskrit, инди-группа Beautiful Boys, Nomad Punk, Антоха MC, диджеи Диско-клуба Natasha Bai, Dominique Mara, UNCLE PECOS, Sputnik и несколько секретных гостей.