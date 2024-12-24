«Молодая гвардия Единой России» (МГЕР), «Юнармия» и «Волонтерская рота» подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области военно-патриотического воспитания детей и молодежи. Об этом сообщается в Telegram-канале «Единой России».

Соглашение предполагает совместную работу в сфере просветительской деятельности при проведении мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также стороны будут развивать краеведение, а также помогать воспитывать у подрастающего поколения высокую гражданско-социальную ответственность и патриотизм.

Как отметил начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин, сторонам соглашения предстоит празднование 80-летия Великой Победы. Он подчеркнул, что необходимо сделать все необходимое для сохранения в памяти поколений бессмертного подвига предков.

«Я считаю, что, если человек верен себе и предан своему окружению, он будет верен и порученному ему делу. Именно так отношусь к поставленным задачам», — сказал Головин.

В свою очередь, председатель МГЕР Антон Демидов рассказал, что взаимодействие молодогвардейцев с активистами «Волонтерской роты» и юнармейцами не раз доказывало свою эффективность.

«С начала СВО мы совместными усилиями помогли тысячам жителей Новороссии, провели множество патриотических мероприятий. Подписанное соглашение, безусловно, придаст новый импульс работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи России», — добавил Демидов.