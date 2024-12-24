В Москве прошел парад снеговиков

В Москве начались показы новогоднего шоу «Дедморозовка. Новые приключения». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

В рамках одной из премьер прошел парад снеговиков, в котором 180 участников детского театра в костюмах прошли через весь парк и отправились в зрительный зал.

Показы представления продлятся до 6 января. За сценарий отвечал детский писатель Андрей Усачев.

По сюжету армия пришельцев хочет забрать с планеты всю воду. Снеговики Варежкин, Морковкин и Косичкина по просьбе Деда Мороза отправляются на поиски самых сильных героев русских сказок. Они просят помощи у Трех Богатырей, Соловья-Разбойника, Кощея и Бабы Яги, чтобы спасти мир.

«Пришельцы — это преувеличенный образ человечества, который, конечно, конфликтует между собой и сам уничтожает ресурсы. Но еще пришельцы — это образ внешнего врага, который может объединить конфликтующих людей», — поделился Усачев.

Зрители спектакля также могут побывать на различных мастер-классах и играх перед его началом.

Гостями шоу уже стали звезды отечественного шоу-бизнеса. На представлении побывали Наталья Подольская, певец Александр Асташенок, телеведущий Михаил Полицеймако, актрисы Елена Захарова, Дарья Сагалова, Марина Ичетовкина, Екатерина Радченко, Виктория Лукина, актер Александр Левин, певец Витас, певица Анэтта Бриль, телеведущая Татьяна Судец, певица Полина Языкова.

Ранее названа стоимость российского «ответа Marvel».