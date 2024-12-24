Жорин о своих изменах Гордон с Седоковой: «Пора бы уже успокоиться»

Адвокат Сергей Жорин отреагировал на высказывания своей бывшей жены Екатерины Гордон о том, что якобы изменял ей с Анной Седоковой. Слова юриста передает VOICE.

«С нашего расставания прошло более 12 лет, и пора бы уже успокоиться. Что касается якобы моих измен с Седоковой — это ложь», — заявил Жорин.

Недавно певица и общественница Гордон резко высказалась против Седоковой — она заявила, что презирает артистку «как явление». Общественница рассказывала, что узнала об интрижке мужа с певицей, когда попала на сохранение 12 лет назад. Седокова тогда опубликовала в личном блоге снимок в мужских джинсах. Гордон уверена, что это была одежда ее экс-супруга.

23 декабря Гордон обвинила Седокову в трагедии с Янисом Тиммой. Она называла баскетболиста «светлым и добрым человеком, который просто вляпался», завязав отношения с российской певицей.

«Джинсы [на фото] не мои, паркет и плинтус не из моей квартиры, но кого уже это интересует? Грустно, что некоторые люди используют трагедию для собственного пиара», — возмутился Сергей Жорин после обвинений бывшей жены.

Адвокат Сергей Жорин и певица Екатерина Гордон поженились в 2011 году, а спустя год у пары родился сын Даниил. В 2014-м знаменитости объявили о расставании.

Ранее сообщалось, что за собаку Яниса Тиммы потребовали выкуп.