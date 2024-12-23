В кинопарке «Москино» прошла премьера шоу «Соборная площадь»

В минувшие выходные в кинопарке «Москино» прошли премьера мультимедийного шоу «Соборная площадь», фестиваль «Путешествие в Рождество», а также иммерсивные спектакли, постановочные съемки и фотосессии. Об этом сообщается на портале мэра Москвы.

Зрители представления «Соборная площадь» увидели на стенах декораций ожившие картины и 3D-проекции.

В постановке соединились исторические костюмы, современные танцы, электронная музыка и песни.

Выбрав такой формат, режиссер постановки Эдуард Бояков провел зрителей по страницам истории России от Смутного времени до наших дней.

В спектакле приняли участие актеры театра и кино Дмитрий Певцов, Екатерина Гусева, Леонид Якубович, Елена Захарова, Валерий Николаев и другие.

Попасть на представления можно до 23 февраля 2025 года включительно.

В декорациях «Линия обороны» в выходные показали иммерсивное представление «Говорит Москва! Битва за Москву. Первая победа». Гости кинопарка увидели подлинную военную технику, реконструкцию танкового боя, рукопашной схватки и даже воздушное сражение советских и немецких истребителей. Все это сопровождалось живой музыкой и короткими киносюжетами с известными актерами в главных ролях.

Увидеть постановку можно будет до 29 декабря.

В рамках проекта «Зима в Москве» в кинопарке работает большая тюбинговая горка и каток. Атмосферу праздников подчеркивает красочное оформление.

На фестивале «Путешествие в Рождество» посетители приняли участие в мастер-классах по созданию елочных игрушек, послушали праздничные концерты, купили подарки и сувениры, а также попробовали горячие напитки и зимние угощения.

На первом этаже образовательного центра прошел концерт кавер-группы Limoncello.

В декорациях уездного города гости сфотографировались, примерив исторические костюмы. Кроме того, посетители поучаствовали в постановочной съемке по мотивам знаменитого советского фильма «Девчата».

Также в преддверии Нового года в «Москино» прошли премьеры отечественных фильмов и мультфильмов: комедии «Баба-яга спасает Новый год» и семейного фильма «Домовенок Кузя».