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Боярский раскритиковал современное кино и коллег

Актер Михаил Боярский заявил, что его коллеги потеряли вкус
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Global Look Press

Актер Михаил Боярский признался в шоу «Однажды…», что разочарован в современном кино.

По словам Боярского, актерская профессия стала не той, к которой он стремился в юности.

«Когда я был молодым мальчиком, я ходил в театр и был потрясен тому, чего видел. В кино тем более. Может, это юношеские впечатления. Но мне они (актеры) казались небожителями. Люди, с которыми я хотел быть знаком, чтобы быть причастным к тому, что они делают», — поделился актер.

Боярский вспомнил, как впервые попал за кулисы театра. Он заявил, что тогда артисты были раскрепощенными, свободными, интеллигентами, с юмором. По мнению актера, сейчас его коллеги гонятся за высокими гонорарами и не смотрят на качество проектов, в которых играют.

«Их это мало волнует: что бы ни дали, все используется. Они потеряли вкус. Та пища, которую употребляют современные артисты, нехороша. Она вызывает отрыжку», — заявил артист.

Боярский признался, что старается как можно меньше соприкасаться с современным кино, чтобы «не запачкаться».

Ранее Боярский признался, что хочет завершить карьеру.

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