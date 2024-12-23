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3-летний сын Дмитрия Тарасова получил перелом

Блогер Дмитрий Тарасов сообщил, что его сын сломал руку
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tarasov23/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер и футболист Дмитрий Тарасов сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что его трехлетний сын Алексей сломал руку.

Тарасов не поделился подробностями инцидента. Он опубликовал видео с мальчиком из больницы.

«Так, ну что, нас с почином. У нас перелом со смещением. Покажи ручку. Ничего страшного, все будет хорошо», — рассказал спортсмен.

Тарасов получил наибольшую известность после романа с певицей Ольгой Бузовой. Футболист и артистка состояли в браке с 2012 по 2016 год. Бузова заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей. После разрыва звезды периодически публично выясняют отношения.

6 сентября Тарасов подарил жене Анастасии Костенко двухэтажный особняк. Экс-футболист жил с семьей в доме в поселке Соловьиная роща, который построил во время брака с Ольгой Бузовой. В 2023 году Тарасов выставил этот особняк на продажу. Жена спортсмена признавалась, что мечтала съехать отсюда и «построить гнездышко» на новом месте.

Ранее Костенко возмутилась слухами, что Тарасов встречался с ней в браке с Бузовой.

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