Костенко возмутилась слухам, что встречалась с Тарасовым в браке с Бузовой

Модель и блогерша Анастасия Костенко опровергла в Telegram-канале, что встречалась с экс-футболистом Дмитрием Тарасовым, когда тот был женат на певице Ольге Бузовой.

Костенко отметила, что фото не было сделано 1 октября 2016 года, несмотря на подпись. По словам блогерши, на снимке изображен iPhone новой модели, детские сапоги на заднем плане и чехол от телефона с фото детей. Как оказалось, кадр сделан в таунхаусе, где сейчас проживает модель с семьей. Блогерша добавила, что в кадре также виден ее нынешний маникюр.

Костенко возмутилась слухам о романе с Тарасовым во время брака с Бузовой. Модель призналась, что ей надоела «бульварная журналистика».

«Когда же у нас всерьез займутся ею. Один недалекий увидел, додумал и написал — другие подхватили», — заявила модель.

2 октября Костенко опубликовала фото с большим букетом цветов от Тарасова. Снимок подписан датой 1 октября 2016 года. Пользователи предположили, что на тот момент блогерша уже состояла в отношениях со спортсменом. Известно, что Тарасов развелся с Бузовой 30 декабря 2016 года.

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