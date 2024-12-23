Бывшая жена Башарова захотела вернуться к актеру после обвинений в избиении

Актер и телеведущий Марат Башаров заявил в шоу «Звезды сошлись», что его бывшая жена Елизавета Шевыркова хочет вернуться к нему.

«Недавно моя бывшая жена написала: «А может, вернем все сначала?» Быть может, раньше, если бы я не встретил свою сейчас невесту, то, наверное, побежал бы, даже не раздумывая», — рассказал артист.

Марат Башаров дважды был в браке. В 2014-м он женился на актрисе Екатерине Архаровой. Через год они развелись. В 2017-м он сыграл свадьбу с Елизаветой Шевырковой. Со своей второй супругой Башаров развелся в 2019 году после двух лет брака. Обе женщины обвинили Башарова в избиении.

Башаров рассказал, что радовался первому разводу, а второй дался ему сложно. Он отметил, что Шевыркова была инициатором развода. По словам артиста, он пытался сохранить семью, но не получилось.

В декабре 2023 года актер сделал предложение своей новой возлюбленной Асе Борисовой. Он преподнес девушке кольцо в виде сплетенных сердец с россыпью драгоценных камней.

В июле Башаров признался, что его наказывали и продолжают наказывать из-за скандалов, в которые он попадал на протяжении своей карьеры. Бывшие жены телеведущего обвиняли его в избиении.

Ранее адвокат рассказала об угрозе ареста Башарова.