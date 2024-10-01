Адвокат рассказала об угрозе ареста Башарова

Актеру и телеведущему Марату Башарову может грозить административный арест из-за большого количества штрафов. Об этом Telegram-каналу «Звездач» сообщила адвокат Ольга Власова.

По словам Власовой, Башарова могут привлечь к административному аресту до 15 суток либо к принудительным работам.

«Обычно злостное уклонение от уплаты штрафов подразумевает такой побочный эффект, как привлечение в ход судебных приставов и судебной волокиты», — отметила адвокат.

25 сентября postnews.ru заявили, что Башаров был якобы оштрафован за нарушение ПДД 618 раз в период с 2022 по 2024 год. За это время, по утверждению издания, сумма штрафов составила более 273,7 тысячи рублей.

По данным издания, артиста чаще штрафовали за превышение скорости (553 раза) и несоблюдение требований знаков или разметки (37 раз). Башаров также дважды проехал на красный свет.

В июле Башаров признался, что его наказывали и продолжают наказывать из-за скандалов, в которые он попадал на протяжении своей карьеры. Бывшие жены телеведущего Екатерина Архарова и Елизавета Шевыркова обвиняли его в избиении.

Ранее Башаров вспомнил последний разговор с Романом Мадяновым.