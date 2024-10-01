Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Адвокат рассказала об угрозе ареста Башарова

Адвокат Власова: Башарову может грозить административный арест за штрафы

close
Global Look Press

Актеру и телеведущему Марату Башарову может грозить административный арест из-за большого количества штрафов. Об этом Telegram-каналу «Звездач» сообщила адвокат Ольга Власова.

По словам Власовой, Башарова могут привлечь к административному аресту до 15 суток либо к принудительным работам.

«Обычно злостное уклонение от уплаты штрафов подразумевает такой побочный эффект, как привлечение в ход судебных приставов и судебной волокиты», — отметила адвокат.

25 сентября postnews.ru заявили, что Башаров был якобы оштрафован за нарушение ПДД 618 раз в период с 2022 по 2024 год. За это время, по утверждению издания, сумма штрафов составила более 273,7 тысячи рублей.

По данным издания, артиста чаще штрафовали за превышение скорости (553 раза) и несоблюдение требований знаков или разметки (37 раз). Башаров также дважды проехал на красный свет.

В июле Башаров признался, что его наказывали и продолжают наказывать из-за скандалов, в которые он попадал на протяжении своей карьеры. Бывшие жены телеведущего Екатерина Архарова и Елизавета Шевыркова обвиняли его в избиении.

Ранее Башаров вспомнил последний разговор с Романом Мадяновым.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами