Михаил Боярский назвал себя злобным, сварливым старикашкой

Актер Михаил Боярский признался в шоу «Секрет на миллион», что не пытается молодиться.

Боярский уверил, что не стесняется своей старости. Он назвал себя «злобным, сварливым старикашкой». 26 декабря артисту исполнится 75 лет. Он признался, что дожил до этого возраста.

«Если бы мне не было 75, я бы не увидел всех своих внуков, я бы не провел столько времени со своими друзьями. И не только я старею — стареют мои близкие и знакомые», — поделился актер.

По мнению Боярского, в старости гораздо проще найти язык с другими людьми из-за ценностей и жизненных оценок. Артист считает, что в его возрасте люди больше ценят жизнь и каждое мгновение.

Телеведущая Лера Кудрявцева спросила, переживает ли Боярский, что с каждым годом его записная книжка становится тоньше. Актер назвал это грустной темой, на которую можно говорить довольно долго.

«К сожалению, на эту тему с мы с ним (коллегой Валентином Смирнитским) и говорим. Пытаемся как-то все это иронично поднести друг к другу. Так, чтобы совсем не расстроиться окончательно. Подбадриваем друг друга как можем. Смеемся друг над нашей старостью», — рассказал артист.

Ранее Боярский признался, что хочет завершить карьеру.