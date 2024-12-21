«Ад на земле»: Лера Кудрявцева о болезни мужа

Телеведущая Лера Кудрявцева посмеялась над мужем, плохо переносящим высокую температуру. О болезни хоккеиста Игоря Макарова она рассказала в Telegram-канале.

«Я обещала тебе, если не прекратишь зудеть — расскажу. Короче, у мужа температура несколько дней 37,2. Это ад на Земле», — написала она.

Сама Кудрявцева пытается успокоить мужа тем, что на температуру могут влиять многие факторы, включая стресс.

«Так теперь он меня заставляет ее измерить, ну, типа, сравнить. Ааа», — пожаловалась телеведущая.

В 2013 году Лера Кудрявцева вышла замуж за Игоря Макарова. В 2018-м звезда родила дочь Машу. Чтобы девочка появилась на свет, ведущая воспользовалась процедурой ЭКО. Она рассказывала, что у нее получилось забеременеть только с третьей попытки.

12 января Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа. В июне Макаров опроверг, что ругался с женой.

Накануне Лера Кудрявцева кардинально сменила имидж.

Ранее Лера Кудрявцева высказалась о покупке билетов за 5 миллионов рублей в Большой театр.