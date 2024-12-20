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У музыканта Андрея Макаревича не осталось имущества в России

РБК: у фронтмена «Машины времени» Макаревича не осталось имущества в России
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andrey_makarevich/Telegram

У лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) не осталось имущества в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя музыканта Антона Чернина.

«Никаких бизнес-интересов и никакого имущества у Макаревича в России нет», — поделился Чернин.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что Федеральная налоговая служба (ФНС) закрыла общество с ограниченной ответственностью «Философия ненасилия», созданное музыкантом Андреем Макаревичем и философом Рубеном Апресяном (признан в РФ иностранным агентом) в январе 2023 года.

По данным Telegram-канала, «Философия ненасилия» не проявляла активности с момента создания, поэтому ее решили закрыть. Предполагалось, что компания должна была заниматься производством видео- и кинофильмов, вести издательскую, рекламную и деятельность информационных служб, а также вести теле- и радиовещание.

В ноябре 2022 года Андрей Макаревич был признан иностранным агентом. Он прокомментировал это фразой: «ну наконец-то».

Ранее Макаревич ответил, скучает ли по России.

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