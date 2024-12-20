Дмитрий Маликов переосмыслил хит «Гламур» вместе белорусскими рэперами и Антоном Беляевым

Премьера новой версии сингла «Гламур» в исполнении uniqe, nkeeei, ARTEM SHILOVETS, Wipo и Дмитрия Маликова состоялась 20 декабря на музыкальных платформах. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Яндекс Музыки.

Белорусские поп-рэп исполнители переосмыслили звучание оригинала нашумевшего в этом году хита «Гламур» под руководством фронтмена группы Therr Maitz Антона Беляева. На сцене к артистам также присоединился Дмитрий Маликов, который играл на клавишах и исполнил один из куплетов.

В пресс-службе отметили, что, помимо новой версии «Гламур», выйдет еще четыре композиции, прозвучавшие на мероприятии. Это будут нетипичные вариации известных треков и экспериментальные коллаборации артистов.

YAM Session — это ежегодное индустриальное мероприятие, на котором Яндекс Музыка объявляет победителей в главных музыкальных номинациях сервиса. В 2024 году награду «Артист года» получил певец Macan, а его пластинка «I Am» стала «Альбомом года». Певица Mona удостоилась звания артистки года, поскольку ее аудитория на стриминге превысила 7 млн слушателей.

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