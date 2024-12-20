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Киркоров назвал Пугачеву сильной женщиной, которая всегда его поддерживала

Певец Филипп Киркоров вспомнил о поддержке Пугачевой после трагедии с матерью
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РИА Новости

Певец Филипп Киркоров вспомнил, что Алла Пугачева помогла ему пережить кончину матери Виктории Лихачевой в 1994 году. Слова певца передает «СтарХит» со ссылкой на журнал Psychologies.

«Она вытащила меня из этого омута горя и уныния. <...> Она дала мне возможность обрести себя и не сойти с ума (в момент утраты мамы я был в шаге от этого)», — поделился исполнитель.

Киркоров отметил, что Пугачева была похожа на его мать. Он назвал их сильными женщинами, которые всегда его оберегали и поддерживали. Он заявил, что на собственном опыте убедился в утверждении, что мужчина в жизни ищет прототип матери.

Филипп Киркоров и Алла Пугачева были женаты 11 лет, они развелись в 2005 году. Певец неоднократно признавался, что тяжело переживал разрыв с исполнительницей. Он также объяснял, что дал своей дочери двойное имя в честь любимых женщин — бывшей супруги Аллы Пугачевой и матери Виктории Марковны.

В начале ноября Киркоров показал фото со свадьбы родителей, снятые 60 лет назад. Мать и отец певца прожили в браке 30 лет.

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