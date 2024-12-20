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Анна Седокова поставит карьеру на паузу после трагедии с Янисом Тиммой

Продюсер Дворцов: певица Седокова откажется от концертов в память об экс-муже
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Olly Vento

Продюсер Сергей Дворцов заявил сайту «Страсти», что певица Анна Седокова «на какой-то промежуток времени» приостановит концертную деятельность в память о бывшем муже Янисе Тимме.

«Безусловно, раны будут долго заживать. Но время лечит. В скором времени она обязательно вернется, потому что нужно зарабатывать, нужно жить дальше», — отметил Дворцов.

Также продюсер назвал Седокову востребованной артисткой на корпоративах. По его словам, у певицы много заказов, но она выборочно посещает мероприятия. Гонорар артистки, утверждает Дворцов, составляет примерно 5 млн рублей.

Недавно стало известно, что Седокова находится в тяжелом состоянии после госпитализации с нервным срывом из-за трагедии с экс-супругом Янисом Тиммой.

Баскетболиста Яниса Тимму нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с женой Анной Седоковой.

Издание «СтарХит» писало, что на телефоне Яниса Тиммы обнаружили послание к экс-супруге. Спортсмен поставил на заставке телефона: «Позвоните Анне» — и оставил контактные данные певицы.

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