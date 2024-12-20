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Михалкова стала бывшей женой алкоголика-инвалида в новом сериале

Премьера сериала «Дорогой родственник» с Анной Михалковой состоится в 2025 году
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Онлайн-кинотеатр KION

Актриса Анна Михалкова и Тимофей Трибунцев исполнят главные роли в сатирической драме «Дорогой родственник», премьера которой запланирована на 2025 год. Об этом «Газете.Ru» сообщили в онлайн-кинотеатре KION.

Сериал расскажет о семье Громовых и Тихоходовых — бабушке Вере Егоровне, ее дочерях Ире и Лизе, а также беременной внучке Оле с мужем Толиком, которые всю жизнь прожили в коммунальной квартире. Наконец-то родственники решили потратить свои доли и разъехаться по разным местам.

Но при сборе документов выяснилось, что в квартире до сих пор прописан Дима Тихоходов — давно ушедший из семьи бывший муж-алкоголик Иры, которого нельзя выписать заочно из-за инвалидности. Неожиданно Дима появляется на пороге квартиры экс-родственников и заявляет о своем намерении сберечь жилплощадь.

«Это история про женщин из одной большой семьи, у которых на пути к мечте — покупке отдельного жилья — встает родственник с алкогольной зависимостью и рушит все их планы», — пояснили создатели проекта.

Режиссером сериала выступила Анна Пармас («Нереалити», «Давай разведемся!»). В каст вошли Трибунцев, Михалкова, Екатерина Вилкова, Надежда Маркина, Александр Ильин мл. и другие.

Ранее актриса Муцениеце вспомнила о домогательствах со стороны режиссера.

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