Актер Ткаченко раскрыл неочевидную сложность съемок в исторических фильмах

Актер Артем Ткаченко в интервью «Газете.Ru» признался, что ему непросто дается перевоплощение в персонажей из прошлого. В свое время артист, в частности, сыграл жандармского полковника Алексея Амфельта в исторической картине «Союз спасения» о восстании декабристов.

«Другие эпохи, конечно, сильно отличаются. Люди и разговаривали медленнее, и ходили медленнее, и язык был совсем другим. Когда начинаешь играть такого персонажа, текст очень сложно присвоить себе, потому что люди так уже не разговаривают. Проходят неделя, две недели, три недели, пока ты начинаешь запоминать этот витиеватый текст. Слава богу, что обычно на площадках есть консультанты, историки, которые могут подсказать, как правильно делать поклон, где должна стоять нога, когда ты разговариваешь с царем или с императором, если мы говорим об Александре I. Ну и, конечно, помогает литература — художественная и историческая», — заявил он.

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