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«Практически задыхался»: актер Ткаченко назвал самую необычную роль в карьере

Актер Артем Ткаченко назвал роль в «Аванпосте» самой необычной в своей карьере
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Амедиатека

Актер Артем Ткаченко в интервью «Газете.Ru» заявил, что свою самую необычную роль исполнил в сериале Егора Баранова «Аванпост». В проекте артист сыграл пришельца по имени Ид.

«Первое, что приходит в голову, — это роль в сериале Егора Баранова «Аванпост», потому как я не представлял, как можно играть весь фильм без текста и даже безо рта. Не говоря о том, что у меня был максимально неприятный грим, в котором зимой было сложно и на открытом воздухе, потому что он остывал и было невероятно холодно, и в павильонах, потому что было жарко и я задыхался практически», — рассказал он.

Ткаченко, выпускник Театрального училища имени Щепкина, известен по ролям в «Вампирах средней полосы», «Командире», «Струнах», «Черной весне» и «Уроках китайского».

Полное интервью с Артемом Ткаченко, в котором он рассказал о работе с Анной Слю, воспитании детей и конкуренции в российском кино, читайте здесь.

Ранее Ткаченко посоветовал родителям прислушиваться к детям.

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