Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Не хотелось бы ставить точку»: звезда «Вампиров средней полосы» Ткаченко о судьбе сериала

Звезда «Вампиров средней полосы» Ткаченко признался, что хочет продолжения сериала
close
Start

Актер Артем Ткаченко в интервью «Газете.Ru» сообщил, что съемки третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы» пока не стартовали. При этом он отметил, что хотел бы продолжения полюбившегося проекта.

«Третий сезон «Вампиров» мы еще снимать не начали. Но не хотелось бы ставить точку. Хотелось бы сначала посмотреть, что напишут авторы в третьем сезоне, потому что я еще не знаю, какое будет продолжение. Надеюсь, что оно все-таки будет. А насколько удастся его растянуть и надо ли — это посмотрим», — заявил артист.

Пилотный сезон сериала «Вампиры средней полосы» вышел в 2021-м, премьера продолжения состоялась спустя полтора года. Комедийный проект рассказывает о семье вампиров, живущих в современном Смоленске. Помимо Ткаченко, главные роли в проекте исполнили Юрий Стоянов, Ольга Медынич и другие. По словам Стоянова из недавнего интервью, съемки третьей части «Вампиров» должны начаться грядущей весной.

Полное интервью с Ткаченко читайте здесь.

Ранее Ткаченко посоветовал родителям прислушиваться к детям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами