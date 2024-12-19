Творческая молодежь России выбрала победителя премии «Легенда Тавриды»

Художественный руководитель Московского Губернского театра, народный артист России Сергей Безруков получил ежегодную премию «Легенды Тавриды». Церемония награждения прошла в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе организации «Таврида.АРТ».

Звание «легенды» присуждается выдающимся представителям культуры и искусства за вклад в развитие нового поколения творцов.

Эта премия — единственная в стране, номинантов и победителей которой определяет творческая молодежь.

Выбрав Безрукова, участники и резиденты арт-кластера «Таврида» выразили ему признание, уважение и отметили многолетнюю работу по передаче опыта молодому поколению.

Обращаясь к гостям церемонии «Легенда Тавриды» Сергей Безруков посоветовал никогда не останавливаться на достигнутом, идти вперед и не сдаваться.

«Я надеюсь, что у меня есть настоящее и есть будущее. Это мой театр, Московский губернский театр, которому уже 10 лет. Семья и дети — в них мое продолжение. Пойдут они по моим стопам — буду счастлив, помогу обязательно. Нет — буду стараться, чтобы они стали хорошими людьми, чтобы у них была профессия, чтобы крепкие руки держали крепкую профессию», — сказал народный артист РФ.

Также он выразил надежду, что будет гордиться учениками, как в свое время создатель молодежного театра «Табакерка» Олег Табаков гордился своими.

Поздравить победителя премии пришли его однокурсники, ученики и коллеги по цеху, в числе которых Андрей Мерзликин, Кирилл Крок, Алексей Франдетти и другие.

На протяжении нескольких лет Безруков сотрудничает с арт-кластером «Таврида» в качестве эксперта и наставника. В 2024 году в Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Тавриды.АРТ») он реализовал авторскую образовательную программу «Академия Сергея Безрукова».

Премия была учреждена в 2020 году. Его победителями становились дирижер Юрий Башмет, композитор и продюсер Игорь Крутой, кинорежиссер Никита Михалков, телеведущий Александр Масляков, искусствовед Ольга Свиблова, саксофонист Игорь Бутман и другие.

Медиахолдинг Rambler&Co выступает генеральным информационным партнером «Тавриды.АРТ».