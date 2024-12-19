Звезда «Универа» стал отцом в третий раз

Актер Алексей Гаврилов сообщил в беседе с «Пятым каналом», что у него родилась дочь.

Девочку назвали Эллая. Гаврилов назвал появление своего третьего ребенка «чудом чудесным». Он признался, что очень хотел стать отцом дочери. Артист присутствовал на родах малышки. По словам актера, жена Катерина Кейру и акушерки «щадили» его и звали только на начало, середину и финал родов.

«Я увидел собственными глазами, как на свет появляется наша драгоценная, золотая девочка», — поделился артист.

Гаврилов поблагодарил супругу за мужественность, волю и спокойствие во время беременности и родов. Он назвал Кейру самой чудесной женщиной на свете.

По словам актера, он очень сильно волновался во время поездки в роддом, поэтому забыл документы.

«В конце даже прослезился в момент рождения. Всем мужчинам рекомендую в этот момент быть со своими женщинами вместе. Эти два дня мы провели вместе в палате. Ты помогаешь, присутствуешь в процессе. Мне кажется, это очень важно для женщины. И я сам прямо кайфанул», — отметил актер.

Кейру уточнила, что роды проходили в воде. Спортсменка призналась, что имя дочери ей пришло во сне.

Катерина является членом сборной России по баскетболу, чемпионкой Европы, бронзовой призершей ЧМ России и главой фонда «Женщина вправе сказать».

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