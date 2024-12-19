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Россияне смогут оказаться в клипе «Короля и Шута» на «Хомяконе»

На фестивале «Хомякон» будет работать VR-зона с клипом «Короля и Шута»

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«Кинопоиск»

В Москве с 20 по 22 декабря пройдет фестиваль Хомякон от BUBBLE COMICS. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Яндекс Афиши.

Все три дня будут работать две VR-зоны на стенде Кинопоиска. Одна из них — это VR-игра «Буля в пустыне», которая является спин-оффом к сериалу «Кибердеревня». Посетители смогут примерить на себя роль одного из роботов Николая и помочь летающей «буханке» выбраться из марсианской пустыни до наступления бури.

Во втором VR-пространстве будут показывать клип в формате 360° на одну из песен «Короля и Шута». Гости смогут побывать на съемочной площадке сериала и оказаться в фэнтези-мире вместе с актерами Константином Плотниковым и Владом Коноплеевым.

20 декабря на главной сцене Кинопоиск представит первые серии проекта о семье таксистов со сверхспособностями «Баранкины и камни силы». А в кинозале покажут «Леди Баг и Супер-Кот: Лондон. На краю времени». Там же пройдет встреча с официальным голосом Маринетт — актрисой озвучивания Дарьей Фроловой.

Разработчики из Astrum Entertainment устроят презентацию игровых проектов Warface и Atomic Heart 21 декабря. На их стенде посетители смогут поучаствовать в турнирах по Warface, поиграть в Atomic Heart и увидеть балерин-близняшек из игры. В тот же день indie-издатель Weloveplayers представит 10 новых проектов.

21 числа в кинозале состоится специальный показ картин «Рубеж Шангри-Ла», «Жест беззаветной любви», «Гостья» и презентация игрового проекта «Смута. Зов сердца».

В этот день издание ЭКСМО представит серию книг «Алый Клен» и проведет презентацию по вселенной китайской писательницы Мосян Тунсю.
Все дни фестиваля будут работать Аллея косплееров, а также проходить обзор новинок и эксклюзивов BUBBLE.

Ранее российский фильм попал в программу крупного европейского фестиваля.

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