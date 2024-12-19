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В России захотели просыпаться от уведомления о зачислении зарплаты

Россияне заявили, что хотят просыпаться под шум моря и уведомления о зарплате

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Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

Россияне рассказали, под какие звуки им предпочтительней начинать свой день. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Звук.

Звук провел исследование, приуроченное к запуску новогоднего адвент-календаря. 24% опрошенных россиян захотели бы просыпаться под шум моря, а 15% предпочли бы услышать с утра звук закипающего кофе или чайника на плите. 13% опрошенных желают услышать по утрам уведомление о зачислении зарплаты.

Более трети россиян (35%) признаются, что периодически «встают не с той ноги», но после пары чашек кофе «все налаживается». Другие респонденты сталкиваются с этим крайне редко – только если проспят или не выспятся. Россияне назвали утро одним из нелюбимых временем суток.

Для поднятия настроения по утрам опрошенные пьют кофе, вкусно завтракают и слушают музыку. Россияне предпочитают плейлисты со «школьными» хитами, роком, саундтреками любимых фильмов, композициями из вирусных видео и динамичной электронной музыкой. Часть людей делают выбор в пользу песен из зарубежных чартов, классических инструментальных композиций и фонк-версий популярных треков.

11% опрошенных признались, что могут специально искать виноватого в своем плохом самочувствии, даже если понимают, что виноваты сами. Другие же пишут сообщения близким, делают зарядку или снова засыпают для улучшения настроя.

Значительная часть россиян (65%) слушают по утрам подкасты – юмористические или с обсуждением на отвлеченные темы. Также люди включают по утрам интервью известных личностей, научпоп-лекции, обзоры на новые книги или сериалы, медитации и ток-шоу.

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