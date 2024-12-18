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VK Музыка опубликовала персональные итоги года

VK Музыка опубликовала персональные итоги года

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VK Музыка

VK Музыка выпустила персональные итоги, в которых пользователи могут увидеть, каким был их музыкальный год, сообщила пресс-служба соцсети.

У пользователей впервые появилась возможность ознакомиться с расширенной статистикой, включающей до 18 метрик. Посмотреть личные итоги можно в отдельном приложении VK Музыка и в музыкальном разделе приложения «ВКонтакте».

Слушатели могут узнать, сколько минут музыки и сколько треков прослушано в 2024 году, с какой песни начался год, самый популярный жанр и артист. Также доступны интересные подробности по настроениям, самому музыкальному месяцу в году и другим показателям.

Индивидуальная статистика подготовлена на основе персональных данных слушателей VK Музыки. Пользователи смогут поделиться любой метрикой в социальных сетях, а также персональным плейлистом, сгенерированным из любимых треков 2024 года.

Вместе с персональными итогами пользователей опубликованы итоги Студии — профессионального сервиса для артистов, где агрегируются данные из музыкального раздела ВКонтакте и отдельного приложения VK Музыка с подробной статистикой и аналитикой музыкальных релизов и аудитории.

В Студии доступно до 16 метрик, которыми музыканты также могут поделиться со своей аудиторией.

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