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Бывшего телохранителя Рианны госпитализировали с пулевым ранением

Бывший телохранитель Рианны Джефф Китинг заявил, что за его голову обещают €15 тысяч

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Dior

Бывший телохранитель певицы Рианны Джефф Китинг был госпитализирован после перестрелки в пригороде Дублина Фингласе. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, Китинг получил по меньшей мере одно огнестрельное ранение. Как считает полиция, злоумышленники использовали дробовик. Во время госпитализации экс-телохранитель певицы находился в сознании и дал некоторые показания на месте событий. Мужчина утверждал, что находится в опасности.

По словам Китинга, на него устроили охоту. Как заявляет телохранитель, за его голову обещают €15 тысяч (около 1,6 миллиона рублей по текущему курсу – «Газета.Ru»).

На данный момент Китинг стабилизован и его здоровью ничего не угрожает. Полиция ведет расследование по делу.

Китинг работал телохранителем Рианны во время тура певицы Diamonds более десяти лет назад. На данный момент он позиционирует себя как медиум.

Как отмечает издание, в 2023 году Китинг был осужден за уголовное правонарушение после того, как нарисовал мелом «символы защиты детей».

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