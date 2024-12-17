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Умерла звезда фильмов Педро Альмодовара

Скончалась актриса Мариса Паредес

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Keystone Press Agency/Global Look Press

Известная испанская актриса, звезда фильмов Педро Альмодовара Мариса Паредес умерла в возрасте 78 лет. Об этом сообщает Yahoo со ссылкой на Испанскую киноакадемия.

«Испанское кино осталось без одной из своих самых знаковых актрис, Марисы Паредес», — говорится в заявлении академии.

В киноакадемии добавили, что на экране Паредес создавала образы сильных, амбивалентных, убитых горем, страстных, загадочных и, в конечном счете, очень человечных женщин.

Премьер-министр страны Педро Санчес заявил на своей странице в социальной сети X, что он «опустошен» смертью Паредес, которую он называет одной из самых важных актрис Испании.

«Ее работа в кино и театре, а также ее приверженность демократии станут примером для будущих поколений. Сердечно обнимаю ее семью и близких. Спасибо, Мариса», — написал он.

Паредес начала сниматься в 14 лет и за свою карьеру снялась более чем в 75 фильмах, в том числе в картинах Альмодовара «Нескромное обаяние порока», «Все о моей матери», «Цветок моей тайны», «Кожа, в которой я живу», «Высокие каблуки». Также известна по роли в картине «Жизнь прекрасна» Роберто Бениньи.

Ранее актриса сериалов «Звездный путь: Следующее поколение» и «Фэлкон Крест» Джилл Джейкобсон умерла в возрасте 70 лет после борьбы с продолжительной болезнью.

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