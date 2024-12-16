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Волочкова о критике Андреевой: «Моя попочка красивее, чем лица многих недолюбленных теток»

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не знает Андрееву лично

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Павел Кашаев/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова рассказала в беседе с Super, что не может судить телеведущую Екатерину Андрееву, так как не знакома с ней лично.

По мнению Волочковой, достойный и счастливый человек не станет опускаться до того, чтобы обижать и оскорблять других людей. Артистка призналась, что не хочет говорить ничего плохого телеведущей. Андреева заявляла в соцсетях, что Волочкова «не в форме» и «пьет». Балерина уверила, что ее творчество «льется рекой» для всех.

Волочкова призналась, что ей нет дела до критиков. По словам артистки, ей даже льстит внимание к ее персоне.

«Я могу словами Фаины Раневской сказать, что, во-первых, лучше быть предметом зависти, чем сострадания. Ну и во-вторых, Раневская говорила: «Все, что говорят за моей спиной, слушает только моя задница». А моя попочка красивее, чем лица многих недолюбленных теток, которые выражают то лицо, чем садятся на крыльцо», — отметила танцовщица.

Балерина также ответила на обвинения в алкоголизме. Она напомнила, что очень часто проводит спектакли и ежедневно занимается балетом по три часа.

«Человек с алкогольной зависимостью не может позволить себе поддерживать форму и заниматься профессионально своим творчеством. Я работаю на пуантах, это вопрос координации», — поделилась Волочкова.

Ранее Прохор Шаляпин помечтал о детях от Волочковой.

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