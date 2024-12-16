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Названы даты показа мистерии Романа Игнатьева «Давид» в 2025 году

Спектакль «Давид» пройдет в январе, феврале и марте 2025 года

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Пресс-служба мистерии «Давид»

В Москве состоялась премьера мистерии Романа Игнатьева «Давид». Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

Спектакль прошел на сцене Московского продюсерского центра 12 декабря. Авторская музыкально-театральная постановка посвящена ветхозаветной истории о царе Давиде. В ней правитель страстно полюбил молодую жену своего воина, в результате чего принес в жертву мужчину. После трагедии Давид раскаивается перед богом.

«Но раскаяние перед богом оказывается испытанием более простым, чем раскаяние перед близким человеком», — отметили в пресс-службе.

Мистерия также пройдет в 2025 году — 17-18 января, 14-15 февраля и 15-16 марта.

Режиссер-постановщик, композитор и автор пьесы — Роман Игнатьев. Он известен по мюзиклам «Анна Каренина», «Граф Орлов» и «Монте Кристо».

В премьерном спектакле приняли участие Григорий Данцигер (старый Давид), Анна Подсвирова (пророк Иона), Никита Киоссе (молодой Давид), Сэсэг Хапсасова (Вирсавия), Диана Владимирова (Ависага), Андрей Белявский (Урия).

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