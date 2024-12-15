Бородина раскритиковала актерскую игру Анджелины Джоли

Телеведущая Ксения Бородина рассказала в Telegram-канале, что ей не понравился фильм «Мария» с Анджелиной Джоли в главной роли.

Бородина считает, что Джоли не передала характер Марии Каллас, которой посвящена картина. Она назвала фильм «сплошной депрессией».

«Если хотите классные фильмы, то рекомендую «Джиа» с Джоли. История всемирно известной супермодели Джии Мари Каранджи. И еще «Любовь и страсть. Далида», драма о трагической жизни легендарной певицы», — рассказала телеведущая.

В декабре Джоли рассказала, что обучалась вокалу для роли оперной певицы Марии Каллас в фильме Пабло Ларраина «Мария». По ее словам, она боялась подступаться к этому виду искусства, но ей помог режиссер, интересующийся оперой с детства.

Джоли призналась, что ей попались подходящие учителя итальянского языка, оперного пения и правильного дыхания. Она сравнила обучение вокала с терапией.

«Найти свой голос и выпустить его наружу было для меня действительно трудно, я испытывала много эмоций по этому поводу», — отмечала актриса.

По словам Джоли, она не осознавала, насколько сильно потеряла голос.

Ранее продюсер Росснер предложил сняться Питту и Джоли в одном фильме за $60 млн.