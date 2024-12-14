Дима Билан раскрыл значение кольца на безымянном пальце

Заслуженный артист России Дима Билан раскрыл значение нового кольца на своем безымянном пальце. Его цитирует «Пятый канал».

Поклонники предположили, что у Билана появилась неизвестная избранница. По словам Билана, на самом деле кольцо — творение русского ювелира.

«Это художник, российский дизайнер, который работает с золотом, фамилия, по-моему, Михайлов. Очень приглянулось», — объяснил певец.

Билан показал, что на кольце есть двигающиеся вставки, на которых написаны разные молитвы. Певец часто прикасается к украшению и крутит подвижную часть, говоря, что это можно считать антидепрессантом.

Накануне Билан признался, что не хочет заводить домашнее хозяйство из-за опыта общения с животными, который он получил в детстве.

По его словам, когда он был маленьким, его родные держали уток, кур и коз, поэтому теперь ему не хочется вновь погружаться в подобную деятельность.

Ранее Дима Билан опубликовал редкие фото с отцом.