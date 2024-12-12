Ида Галич рассказала анекдот о веселой одесской семье

Блогер и телеведущая Ида Галич рассказала анекдот об одной веселой одесской семье. Об этом сообщает «Пятый канал».

«Йося, заходи домой! Мама, я шо, хочу кушать? Нет, Йося, ты замерз!» — поделилась Галич анекдотом.

«Пятый канал» напомнил, что блогеру не привыкать смешить публику, потому что свой творческий путь она начала с КВН и Comedy Баттла. После этого Галич переключилась на юмористические вайны, которые снимала совместно с коллегой Настей Ивлеевой.

В ноябре Ида Галич пожаловалась в интервью Юлии Меньшовой, что КВН «запустили». Она назвала КВН сектой. Как отметила блогерша, люди несут свои деньги и тратят время «чужому дяденьке» для того, чтобы выступить на сцене. Телеведущая объяснила, что участники команд должны отдавать взнос, чтобы поучаствовать в юмористической игре.

Галич также отметила, что такое состояние КВН помогло Вячеславу Дусмухаметову успешно развить Comedy Club и другие проекты, так как для комиков не было альтернатив. Блогерша отметила, что на КВН нельзя заработать. По ее словам, она шесть лет вкладывалась в КВН, чтобы ее впервые показали на Первом канале в 12 часов ночи. При этом телеведущая призналась в любви к КВНу.

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