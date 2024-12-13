Бутусов заявил, что концепции скульптуры Балабанова показывают его как «бомжа»

Вячеслав Бутусов, основатель рок-группы «Наутилус Помпилиус» и ныне лидер группы «Орден Славы», жестко раскритиковал 30 концепций памятника режиссеру Алексею Балабанову, запланированного к установке в Екатеринбурге к 2026 году, приурочивая событие к 40-летию Свердловского рок-клуба. Он выразил мнение, что скульпторы изображают режиссера как «бомжа на развалинах». Эти слова Бутусова передал глава филиала «Нашего радио» Олег Гененфельд, сообщает корреспондент URA.RU.

Музыкант охарактеризовал результаты работы скульпторов как унылые и отметил, что у него сложилось впечатление, будто образ Балабанова воспринимается лишь в искаженном ключе. Бутусов предложил обратиться к более опытным мастерам, отметив, что в России есть множество талантливых скульпторов.

Тем не менее, из всех представленных проектов он избрал ту концепцию, которая понравилась вдове режиссера Надежде Балабановой. Эта концепция изображает молодого Балабанова, стоящего рядом со стеной с надписью «Уральский рок-клуб», и получила поддержку Гененфельда.

В сентябре комиссия по топонимике Екатеринбурга одобрила установку памятника Алексею Балабанову. Он должен располагаться перед зданием Свердловской киностудии, где кинодеятель начинал свою карьеру.

Ранее вдова Балабанова рассказала, чему научилась от режиссера.