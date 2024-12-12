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Автор комедии «Папу маме заверни» рассказал, как Нагиев согласился сняться в проекте

Режиссер Архипов: в главной роли новогодней комедии мы видели только Нагиева

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КароПремьер

Многие персонажи новогодней комедии «Папу маме заверни» писались под конкретных актеров, однако уверенности, что они исполнят эти роли, не было, рассказал автор идеи и сценария, режиссер и генеральный продюсер фильма Иван Архипов.

По словам создателя проекта, в главной роли он и его команда — креативный продюсер Виктория Гудз и линейный продюсер Елена Семенова — видели только Дмитрия Нагиева. Однако актер в момент написания сценария находится в творческом отпуске и долгое время не снимался.

«Мне говорили, что «это бесполезно, ты никогда в жизни этого артиста не получишь». А я всегда им восхищался, это великий артист, который сделал себя сам. Наверное, с фильма «Чистилище» началось мое восхищение, с детства. Он так же, как и мы, из Петербурга! В общем, с каждым разом, когда мне говорили «не получится, ты не сможешь» я отчетливее понимал — значит точно будет с нами», — поделился Иван Архипов.

В итоге Дмитрию Нагиеву понравился сценарий и он согласился принять участие в проекта. Во время съемок актер даже вносил в текст свои шутки, чтобы сделать фильм еще лучше и естественнее.

Помимо Нагиева, создатели проекта хотели, чтобы в кадре оказалась Виталия Корниенко — одна из самых снимаемых детей-актрис в мире, принявшая участие в более чем 100 кино- и телепроектах.

«С Витой сразу было решено точно, что она будет. Остальных детей мы уже подбирали чуть позже, под нее», — вспоминает режиссер.
Главную роль взрослой героини исполнила Катерина Шпица, а ее подруги — Анна Хилькевич.

«Хочется, чтобы в кино были красивые люди, а с Катей Шпицей, наверное, может сравниться по красоте только Анна Хилькевич. Две красавицы», — объяснил свой выбор режиссер.

По сюжету, дочь учительницы мечтает сделать необычный подарок своей маме на Новый год, чтобы та стала самой счастливой. В агентстве уникальных подарков она выбирает самый дорогой вариант — ужин со звездой. Однако девочка не могла предположить, о каком гонораре идет речь. В результате ей и ее друзьям пришлось экстренно собирать необходимую сумму.

Фильм вышел в прокат 5 декабря. На большие экраны картину выпустила кинопрокатная компания «КарроПрокат».

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