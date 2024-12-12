Стас Пьеха рассказал, что его привлекает в девушках

Певец Стас Пьеха признался в беседе с mk.ru, что ему важна искренность в отношениях с девушками.

«Если я понимаю, что со стороны девушки идет запрос на бабки, я вообще не отвечаю», — поделился артист.

По словам Пьехи, он давно научился распознавать меркантильность людей «по определенным тревожным сигналам». Исполнитель уверил, что всегда «считывает» девушек, которые проявляют к нему теплые чувства.

При этом, заявил певец, сейчас он счастлив в статусе холостяка. По словам Пьехи, он находится один временно, на данный момент не ищет вторую половинку.

Также певец признался, что никогда не сидел на сайтах знакомств, поскольку не испытывает трудностей с общением. Он может подойти к понравившейся девушке на улице или же познакомиться с кем-то в соцсетях.

«Когда ты уже столько раз прошел отношения, вышел из них тоже сто раз, страшно кого-то в свою жизнь пускать. Но если удастся встретить любовь, то почему нет?» — в то же время отметил Пьеха.

С 2022 года ходили слухи о романе Стаса Пьехи и актрисы Ники Здорик. Позднее артистка рассказывала, что на момент знакомства с певцом только вышла из отношений и не планировала начинать новые, но общение со Пьехой неожиданно переросло в роман.

Знаменитости расстались в мае 2023 года. Пьеха был старше актрисы на 21 год. Здорик отмечала, что их никогда не смущала разница в возрасте.

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