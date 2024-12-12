Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стас Пьеха рассказал, что его привлекает в девушках

Певец Стас Пьеха признался, что ценит искренность в отношениях с девушками

close
Из личного архива Стаса Пьехи

Певец Стас Пьеха признался в беседе с mk.ru, что ему важна искренность в отношениях с девушками.

«Если я понимаю, что со стороны девушки идет запрос на бабки, я вообще не отвечаю», — поделился артист.

По словам Пьехи, он давно научился распознавать меркантильность людей «по определенным тревожным сигналам». Исполнитель уверил, что всегда «считывает» девушек, которые проявляют к нему теплые чувства.

При этом, заявил певец, сейчас он счастлив в статусе холостяка. По словам Пьехи, он находится один временно, на данный момент не ищет вторую половинку.

Также певец признался, что никогда не сидел на сайтах знакомств, поскольку не испытывает трудностей с общением. Он может подойти к понравившейся девушке на улице или же познакомиться с кем-то в соцсетях.

«Когда ты уже столько раз прошел отношения, вышел из них тоже сто раз, страшно кого-то в свою жизнь пускать. Но если удастся встретить любовь, то почему нет?» — в то же время отметил Пьеха.

С 2022 года ходили слухи о романе Стаса Пьехи и актрисы Ники Здорик. Позднее артистка рассказывала, что на момент знакомства с певцом только вышла из отношений и не планировала начинать новые, но общение со Пьехой неожиданно переросло в роман.

Знаменитости расстались в мае 2023 года. Пьеха был старше актрисы на 21 год. Здорик отмечала, что их никогда не смущала разница в возрасте.

Ранее сообщалось, что Лолита предпочла пряничного мужчину настоящему.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами