В Никола-Ленивце сожгут тридцать мельниц

Масленица в Никола-Ленивце пройдет 1 марта 2025 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Тема мероприятия – «Жил на свете рыцарь бедный…». На Масленичной поляне состоится уличный спектакль в постановке режиссера Олега Жуковского. Также на площадке будут проводиться конкурсы, ярмарка и продаваться блины с горячими напитками.

«В заснеженный Никола-Ленивец прибудет особый гость – последний романтик и легендарный странствующий рыцарь. В мире цинизма и прагматизма он еще способен искренне любить даму сердца, совершать подвиги во имя справедливости, сражаться с колдовством и великанами», — заявили в пресс-службе.

На празднике сожгут 30 «мельниц», с которыми по задумке борется рыцарь. Для Масленицы был сооружен комплексный объект из 30 башен разной высоты с вращающимися лопастями. 22-метровая постройка из отработанного дерева и сена, напоминающая заколдованных великанов, выступит в роли антагониста вечера.

Ранее Елизавета Боярская получила главную роль в киноадаптации сказки «Морозко».