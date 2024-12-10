В Москве пройдет шоу победителя «Танцев со звездами»

В Москве пройдет танцевальное шоу ГРАНД «История в отеле». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Программа создана хореографом и победителем шоу «Танцы со звездами» Денисом Тагинцевым совместно с театральным режиссером и обладателем премии «Хрустальная Турандот» Егором Перегудовым. Шоу пройдет с 13 по 15 декабря в Концертном зале «Москва».

«Захватывающие сюжеты, тонкий ироничный юмор, яркие декорации и потрясающая хореография артистов заставят вспомнить, что в мире существуют яркие краски. Никто из зрителей не уйдет из зала равнодушным», — рассказали в пресс-службе.

Сюжет шоу рассказывает о жизни постояльцев роскошного отеля. Декорации, весом 42 тонны, сделаны ярко и красочно. Зрителей ждут сцены девичника, пляжной вечеринки, а также танцев в застрявшем лифте. Постановка сопровождается живой музыкой виолончели, фортепиано, гитары и барабанов. За вокал отвечают участники проекта «Голос» — Георгий Юфа и Ксения Коламбацкая.

«‎Мы подобрали музыку, которая вызывает желание жить и радоваться. Именно эти эмоции мы мечтаем подарить нашему зрителю», — заявил Денис Тагинцев.

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