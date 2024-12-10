Возлюбленный Бородиной объяснил неуважительное отношение к девушке в шоу

Возлюбленный Ксении Бородиной, блогер Николай Сердюков, объяснил в шоу «Вопрос Ребром» свое неуважительное поведение к другой участнице в проекте «Последний герой».

После одного из испытаний Сердюков сказал девушке по имени Ксения: «Закрой пасть свою». Блогер заявил, что зритель не видел полной картины. До этого, по словам возлюбленного телеведущей, участница послала его матом. После этого Сердюков попросил ее «закрыть пасть».

Девушка, поднявшая тему этого конфликта на проекте, спросила у Сердюкова, считает ли он такое поведение нормальным к представительницам противоположного пола.

«Не, я не считаю, что со мной можно так разговаривать. Если для вас это нормально так разговаривать с вами, то пожалуйста. Для меня это не норма. И вопрос, разговариваю ли я так с Ксенией Бородиной – нет. У нас не бывает скандалов. Мы пока еще не ругались. И в любом случае, я не собираюсь грубо разговаривать с любимым человеком», — поделился блогер.

«И у меня не пасть», — добавила Бородина.

Ведущий шоу Василий Вакуленко спросил, где находится та грань провокационности у женщин, на которую можно отвечать агрессией.

«Когда человек переходит определенную грань, он должен понимать, что, возможно, будет какая-то ответная реакция. Естественно, мужчина не в праве бить женщину. Но когда женщина сама нарушает правила хорошего тона, которого я сама априорно должна быть амбассадором. <...> Тогда происходят нехорошие вещи», — отметил артист.

Бородина считает, что есть женщины, которые «сами провоцируют мужчин». При этом она добавила, что ни один мужчина не имеет право поднять руку на лиц противоположного пола, несмотря на какие-либо высказывания.

«Даже если женщина эмоциональная, сумасшедшая, абьюзивная, налетела и начала распускать руки. Мужчина должен как от кошки отцепиться, встать и уйти», — заключила телеведущая.

Ранее Бородина заговорила о третьем ребенке после помолвки.