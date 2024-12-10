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Александр Ревва отказался навещать болеющую мать: «Ему мама и сестра не нужны»

Мать шоумена Реввы Любовь заявила, что сын не навестил ее после сотрясения мозга

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мать шоумена Александра Реввы Любовь Рачеева призналась, что недавно пережила сотрясение мозга и нуждается в помощи сына, «но он не помогает». Ее слова передает «СтарХит».

«Подскочило давление, неправильно выписали лекарства, я упала. Он не приехал даже. Ему мама и сестра не нужны», — поделилась женщина.

По словам Рачеевой, сын также не поддерживает семью финансово. Она заявила, что Ревва отдает все деньги своей супруге, которая не хочет помогать свекрови.

В начале сентября Александр Ревва рассказывал, что мать за 20 лет не приняла его жену. Шоумен пытался решить конфликт, но не вышло. Он заявлял, что Рачеева ревнует его к невесте, а также не общается с внуками.

До этого Рачеева называла сына подкаблучником, а себя — лучшей свекровью.

Александр Ревва познакомился с женой Анжеликой в Сочи в ночном клубе. По словам шоумена, у него не было шанса не влюбиться в Анжелику. Певец не сразу решился подойти к будущей жене, обдумывая план действий, но не упустил ее.

В 2007 году у пары появилась дочь Алиса, а в 2013 году родилась еще одна девочка, которую назвали Амели.

Ранее сын Бориса Щербакова рассказал о самочувствии актера после операции на лице.

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