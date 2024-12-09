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Группа GAYAZOV$ BROTHER$ выпустила альбом в стратосферу

Группа GAYAZOV$ BROTHER$ отправила в стратосферу свое изображение

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Пресс-служба группы GAYAZOV$ BROTHER$

Группа GAYAZOV$ BROTHER$ выпустила свой альбом «Тяжелый люкс» в стратосферу. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе артистов.

GAYAZOV$ BROTHER$ отправили пластинку и изображение музыкантов в полет на орбите. Для проекта была сооружена специальная конструкция со стратосферной платформой весом десять килограммов. К ней прикрепили воздушный шар, чтобы преодолеть силу притяжения земли.

GAYAZOV$ BROTHER$ стали первыми из российских артистов, кто реализовал подобный проект.

Символ альбома взлетел на высоту 25 000 метров над Землей. На конструкции были закреплены камеры, поэтому полет удалось запечатлеть на видео. По словам пресс-службы, группа символически попрощалась с альбомом «Тяжелый люкс» после выхода новой пластинки «Ночная жизнь».

Альбом «Ночная жизнь» — это первая большая работа GAYAZOV$ BROTHER$ за последние три года. Солисты группы Тимур и Ильяс Гаязовы год трудились над пластинкой. Альбом является концептуальным продолжением двух предыдущих.

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