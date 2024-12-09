Стала известна дата проката фильма Джонни Деппа о Модильяни в России

Российская кинопрокатная компания Russian World Vision назвала дату начала проката в кинотеатрах второго режиссерского фильма актера Джонни Деппа — байопика «Моди: Три дня на крыльях безумия». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба дистрибьютора.

Действие фильма будет разворачиваться в течение трех дней из жизни итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни, которые он провел в 1916 году Париже. Роль художника исполнил Риккардо Скамарчо («Тень Караваджо», «Джон Уик 2»), также в картине сыграли Аль Пачино и Стивен Грэм.

Модильяни предстоит окунуться в пучину богемной жизни Парижа в попытках понравиться критикам и продать свои работы. Скрываясь от полиции, переживший неудачу Модильяни хочет бросить все жаждет бросить все и уехать, но друзья и новая муза останавливают его. Последней надеждой неизвестного художника становится коллекционер Морис Ганнат (Аль Пачино), ищущий таланты.

Премьера «Моди: Три дня на крыльях безумия» состоялась 24 сентября на 72-м Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне и 26 октября на Римском кинофестивале, где Депп получил награду за достижения в области кинематографа.

Сам Депп говорит, что ощутил схожесть своей судьбы с судьбой Модильяни — он тоже выбирает жизнь только ради творчества.

«Он находился во власти своих талантов, во власти своей непостоянной натуры. Другого пути для него не было. Он бы никогда и не подумал пойти по другому пути. Моди было суждено двигаться только в том направлении, в котором он шел. Даже после того, как он все уничтожил, оставался только один путь. И он должен был начаться снова, ибо Модильяни рожден был творить…» — говорит режиссер.

Ранее стало известно, что Джонни Деппа хотят вернуть в «Пиратов Карибского моря» после отмены.