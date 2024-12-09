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Звезда фильма «Криминальный квартет» получил травму во время спектакля

Актер Владимир Еремин упал в яму на сцене и вывихнул плечо

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Владимир Еремин получил травму во время спектакля «Кабаре Пушкин». Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел 8 декабря. Еремин упал в яму глубиной 1,5 метра. Артист рассказал, что выбрался оттуда сам и продолжил выступление. Он играл еще 50 минут. После окончания постановки коллеги вызвали актеру скорую. Врачи диагностировали ему вывих плеча и оказали первую медицинскую помощь.

Еремин планирует восстанавливаться до 10 декабря. После он снова собирается выступать. Артист поблагодарил врачей Боткинской больницы, которые оперативно привели его в норму.

Владимир Еремин дебютировал в кино в 1976 году в картине «Моя любовь на третьем курсе». Он наиболее известен по роли журналиста Николая Ларина в ленте «Криминальный квартет». В фильмографии актера более 100 работ. Он снимался в проектах «Брестская крепость», «Хочу в тюрьму», «Елки 10», «Алхимик. Эликсир Фауста», «Застава», «Острог. Дело Федора Сеченова».

Еремин также стал российским голосом таких зарубежных звезд, как Аль Пачино, Энтони Хопкинс, Майкл Дуглас. Он принимал участие в дубляже «Крестного отца», «Однажды в Голливуде», «Дом Gucci», «Дракула», «Ганнибал».

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