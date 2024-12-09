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Звезда «Ранеток» отсудила у застройщика 2 млн рублей

Певица Женя Огурцова отсудила у застройщика 2 млн рублей

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Super/YouTube

Бывшая солистка группы «Ранетки» Евгения Огурцова призналась в шоу «Звезды сошлись», что отсудила у застройщиков 2 миллиона рублей.

Огурцова подала в суд, так как застройщики задержали выдачу ключей от жилья на полгода. Также в квартире были обнаружены проблемы в отделке, ремонте и планировке. Состояние комнат оценивали эксперты во время архитектурного надзора.

«Неровные розетки, двери косые и кривые, вздутые полы, трещина на стекле — очень много всего по мелочи. В целом можно заезжать и жить, но хочется-то жить красиво и комфортно», — поделилась исполнительница.

Огурцова добавила, что отдала 400 тысяч рублей из тех 2 миллионов службе, которые помогли ей с судебным процессом и оценкой жилья.

В сентябре Огурцова призналась, что сожгла свой первый гонорар в ванной, поскольку «плевать хотела» на деньги. Она уточнила, что тогда была еще подростком.

Музыкантка заявила, что затем получала упреки из-за своего поступка — ей говорили, что лучшим решением было отдать деньги на благотворительность. Огурцова, в свою очередь, уверена, что сделала правильный выбор.

По ее словам, она отправляла «огромные суммы» на благотворительность впоследствии. Первый заработок ей нужно было сжечь как знак, что деньги ее не поменяют.

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