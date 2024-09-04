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Звезда «Ранеток» вспомнила, как избавилась от первого заработка

Экс-солистка «Ранеток» Огурцова призналась, что сожгла первую зарплату в ванне

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Super/YouTube

Экс-участница группы «Ранетки» Евгения Огурцова призналась, что сожгла свой первый гонорар в ванной, поскольку «плевать хотела» на деньги. Об этом знаменитость рассказала YouTube-каналу «Клиника доктора Шурова».

«Когда мы получили первую зарплату, довольно большую для подростка, с четырьмя нулями, так скажем. Я бросила деньги в ванну, облила чем-то горючим и сожгла», — поделилась Огурцова.

Клавишница заявила, что затем получала упреки из-за своего поступка — ей говорили, что лучшим решением было отдать деньги на благотворительность. Огурцова, в свою очередь, уверена, что сделала правильный выбор.

По ее словам, она отправляла «огромные суммы» на благотворительность впоследствии. Первый заработок ей нужно было сжечь как знак, что деньги ее не поменяют.

Также Огурцова вспомнила, что выходила на сцену с «Ранетками» не ради популярности, а ради собственной реализации. Она всегда намеревалась «порвать» зал, чтобы тот встал под ее выступление.

«У меня аппендицит? Ничего страшного. У меня танцевали все. Мне кажется, популярность для меня — это побочка», — отметила девушка.

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