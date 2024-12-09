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В Москве похоронили академика Велихова

Академика Велихова похоронили на Новодевичьем кладбище

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Алексей Никольский/РИА Новости

Академика РАН, почетного президента Национального исследовательского центра (ЦИК) «Курчатовского института» Евгения Велихова похоронили на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает ТАСС.

Проститься с академиком пришли президент «Курчатовского института» Михаил Ковальчук, директор НИЦ Марат Камболов, вице-президенты РАН Владислав Панченко и Сергей Алдошин, академики РАН и другие коллеги.

После отпевания военный оркестр исполнил марши и государственный гимн, был дан оружейный салют.

Советский и российский физик-теоретик, эксперт в области термоядерного синтеза академик Евгений Велихов ушел из жизни в столице в возрасте 89 лет.

Велихов родился в Москве 2 февраля 1935 года. В конце 50-х завершил обучение в МГУ имени Ломоносова по специальности «теоретическая физика». В 1973 году занял пост научного руководителя исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР.

В 1977 году он стал инициатором международного проекта по освоению термоядерной энергии ITER. В 2010-2012 годах он возглавлял Совет ITER.

С 1961-го Велихов трудился в Институте атомной энергии имени Курчатова. Являлся одним из руководителей ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Награжден многими государственными наградами и орденами. Имеет звание Героя Труда (2020). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Ранее Ковальчук указал на ложные данные в «Википедии» о месте смерти Велихова.

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